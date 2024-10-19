Гущин остался без очков в 2 матчах за «Сан-Хосе» на старте сезона. У него 4 броска и «минус 3»

Даниил Гущин остался без очков в 2 матчах за «Сан-Хосе» на старте сезона.

Форвард «Шаркс» не отметился результативными действиями в игре с «Виннипегом » (3:8) в регулярном чемпионате НХЛ.

22-летний россиянин получил 15 минут 18 секунд игрового времени (2:44 – в большинстве) и завершил встречу с полезностью «минус 1».

В его активе 1 бросок в створ (еще 1 прошел мимо) и 1 силовой прием.

В первом матче в сезоне (против «Сент-Луиса») Гущин отыграл 10 минут 20 секунд при 3 бросках в створ и полезности «минус 2».

Барзэл и Гущин стали лучшими бомбардирами предсезонки НХЛ (по 9 очков)