Костин в первых 4 матчах сезона НХЛ за «Сан-Хосе»: 0 очков, 3 броска, 6 хитов и «минус 2» при 10:15 в среднем на льду

Клим Костин остался без очков в первых 4 матчах сезона НХЛ за «Сан-Хосе».

25-летний форвард не отметился результативными действиями в матче против «Виннипега » (3:8).

В 4 играх в сезоне у него 3 броска в створ и 6 силовых приемов при полезности «минус 2» и среднем времени на льду 10:15.

Сегодня Костин (8:00, 0:20 – в большинстве, нейтральная полезность) нанес 1 бросок в створ, применил 2 силовых приема и допустил 1 потерю.