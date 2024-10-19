Костин в первых 4 матчах сезона НХЛ за «Сан-Хосе»: 0 очков, 3 броска, 6 хитов и «минус 2» при 10:15 в среднем на льду
Клим Костин остался без очков в первых 4 матчах сезона НХЛ за «Сан-Хосе».
25-летний форвард не отметился результативными действиями в матче против «Виннипега» (3:8).
В 4 играх в сезоне у него 3 броска в створ и 6 силовых приемов при полезности «минус 2» и среднем времени на льду 10:15.
Сегодня Костин (8:00, 0:20 – в большинстве, нейтральная полезность) нанес 1 бросок в створ, применил 2 силовых приема и допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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