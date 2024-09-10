Хедман об уходе Стэмкоса: «Стивен – лучший, кто когда-либо носил свитер «Тампы». Будет необычно заходить в раздевалку и не видеть его»
Виктор Хедман высказался об уходе Стивена Стэмкоса из «Тампы».
34-летний экс-капитан «Лайтнинг» в межсезонье подписал контракт с «Нэшвиллом» на 4 года.
«Было тяжело, мы много общались. Когда наступило 1 июля, и я понял, что он не вернется, это, конечно, шокировало.
Стэмкос – лучший из тех, кто когда-либо носил свитер «Тампы». У него 500 голов, 1000 очков, 1000 игр, два Кубка Стэнли, множество наград и капитанство на протяжении более десяти лет.
Нам будет не хватать его как человека и в раздевалке, и на выезде, и вообще везде. Будет необычно заходить в раздевалку и не видеть его», – сказал защитник «Тампа-Бэй» Виктор Хедман.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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