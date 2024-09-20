Василевский о Стэмкосе: «Сказал ему, чтобы он стукнул меня, как только забьет мне гол. Не если, а когда»

Андрей Василевский рассказал о разговоре со Стивеном Стэмкосом после его ухода.

Многолетний капитан «Тампы » летом перешел в «Нэшвилл », подписав 4-летний контракт.

«Я сказал ему, чтобы он стукнул меня, как только забьет мне гол. Не если, а когда», – сказал вратарь «Лайтнинг» с улыбкой.

В активе 34-летнего канадца 555 шайб в 1082 играх в регулярных чемпионатах НХЛ . В следующем сезоне он впервые сыграет против Василевского.