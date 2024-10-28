НХЛ. «Флорида» сыграет с «Баффало», «Тампа» примет «Нэшвилл», «Коламбус» – «Эдмонтон», «Колорадо» против «Чикаго»
«Флорида» сыграет с «Баффало» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
«Коламбус» примет «Эдмонтон», «Тампа» – «Нэшвилл», «Колорадо» будет противостоять «Чикаго».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
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