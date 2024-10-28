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НХЛ. «Флорида» сыграет с «Баффало», «Тампа» примет «Нэшвилл», «Коламбус» – «Эдмонтон», «Колорадо» против «Чикаго»

«Флорида» сыграет с «Баффало» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

«Коламбус» примет «Эдмонтон», «Тампа» – «Нэшвилл», «Колорадо» будет противостоять «Чикаго».

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
результаты матчей
logoБаффало
logoТоронто
logoТампа-Бэй
logoКаролина
logoФлорида
logoНэшвилл
logoКоламбус
logoЧикаго
logoВанкувер
logoКалгари
logoКолорадо
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logoСан-Хосе
logoНХЛ
logoВегас
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