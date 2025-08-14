  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Алексеев о рекорде Овечкина: «Вашингтону» дали два выходных подряд, было круто. Незабываемое событие»
0

Алексеев о рекорде Овечкина: «Вашингтону» дали два выходных подряд, было круто. Незабываемое событие»

Александр Алексеев рассказал, как в «Вашингтоне» отметили рекорд Александра Овечкина.

6 апреля капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов в регулярках (974 шайбы с учетом плей-офф).

«После возвращения в Вашингтон у нас был большой командный вечер, то есть на следующий день был полноценный выходной.

Всего же нам дали два выходных подряд. Было очень круто. И рекорд был незабываемым», – сказал защитник «Питтсбурга» Алексеев.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoАлександр Овечкин
logoПиттсбург
logoНХЛ
logoВашингтон
logoАлександр Алексеев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Алексеев: «Вашингтон» мог спокойно проходить «Каролину». Просто начали что-то выдумывать, подстраиваться под их хоккей. А у них он однотипный – игра первым номером, «бей-беги»
1011 августа, 12:49
Алексеев о рекорде Овечкина: «Когда Саша сравнял, лютый муравейник был. Гретцки зашел в раздевалку, праздновали, будто выиграли Кубок Стэнли. Когда побил, тоже бурно отмечали»
11 августа, 11:50
Алексеев о «Вашингтоне»: «Не объясняли, почему не играл. Говорили: «Продолжай работать, жди шанса». Получил его в плей-офф, сыграл хорошо, ко мне вопросов нет»
610 августа, 19:26
Главные новости
Скворцов о КХЛ: «Хотелось, чтобы клубы несли больше ответственности за руководство. Подписали пятилетний контракт на «буртильон» рублей – не расторгайте его за 15 копеек»
15 минут назад
Губерниев об извинениях Пулккинена за игру в КХЛ: «Скандинавское лицемерие. Он был без работы, его позвали, отмыли, как пса Шарика. Живет на наши бабки и в колодец плюет»
527 минут назад
Ги Буше об «Авангарде»: «Хотим не эгоистичных игроков, кто работает на команду, а не на себя. Нам нужны те, кто хотят стать лучшими, уходят из зоны комфорта»
337 минут назад
«Сочи» расторг контракт с Шикиным. В июне вратарь перешел из «Витязя», с ним подписали договор на год
446 минут назад
Ротенберг поздравил Медведева с 70-летием: «Вы давно стали частью великой истории России. Благодаря вам я понял, нет ничего невозможного: от создания КХЛ до золота со СКА и сборной»
10сегодня, 09:43
Галлан, Немировски, Келли, Игнатьев вошли в тренерский штаб «Шанхая»: «У нас хороший баланс иностранных и российских специалистов»
сегодня, 09:02
Юров – 2-й в рейтинге проспектов «Миннесоты» по версии сайта НХЛ. Байум – 1-й, Валльстедт – 4-й
1сегодня, 08:45
«Барыс» объявил о контракте с экс-вратарем «Эдмонтона» Родригом. Соглашение – на год
4сегодня, 08:32
Фетисов о матче КХЛ и НХЛ: «Путин отдал Трампу пас – спорт испокон веков призван быть миротворцем. Хоккейная дипломатия рано или поздно сработает»
47сегодня, 08:23
Каменский об извинениях Пулккинена за игру в КХЛ: «Если сожалеет до конца, то должен вернуть заработанные здесь деньги. Странное поведение»
11сегодня, 07:56
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Минска. «Металлург» сыграет с «Ладой»
35 минут назад
Барулин о Гальченюке: «Сильный снайпер для КХЛ. У Алекса отличная реализация, трудовая этика. Если я отдавал ему удобный пас, он обязательно забивал»
сегодня, 09:55
«Барыс» заплатит 30 млн рублей экс-вратарю «Эдмонтона» Родригу за год (Михаил Зислис)
сегодня, 09:20
Грицюк о «Нью-Джерси»: «Калинин говорил, что арена классная, Нью-Йорк близко. Если есть время, можно посмотреть Манхэттен»
1сегодня, 08:10
Савельев о Грималди в СКА: «Топ-3 легионер в КХЛ, очень хорошее усиление. В силу роста не смог закрепиться в НХЛ, но его талант неоспорим»
сегодня, 07:22
Барулин о полезности «минус 28» за «Амур» в прошлом сезоне: «Когда число стало двузначным, я смирился. В ноябре-декабре все поняли, что сезон не спасти»
сегодня, 06:22
Генменеджер «Миннесоты» о влиянии контрактов Паризе и Сутера: «Раздражало оставаться в стороне на дедлайне. Мы действовали эффективно, но приятно иметь гибкость»
1сегодня, 06:09
Андрей Коваленко об уходе Ливо из «Салавата»: «Такие хоккеисты формируют имидж лиги. Легионеры общаются друг с другом, работает телефон – в том числе испорченный»
5сегодня, 05:25
Контрольный матч. «Ак Барс» встретится с «Нефтехимиком»
сегодня, 04:32
Андрей Коваленко о Галлане в «Шанхае»: «Тренеры такого уровня нашему хоккею не помешают. Проблема, когда в КХЛ едут тренеры-легионеры, которые ничего не добились»
сегодня, 04:12