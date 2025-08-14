Алексеев о рекорде Овечкина: «Вашингтону» дали два выходных подряд, было круто. Незабываемое событие»

Александр Алексеев рассказал, как в «Вашингтоне» отметили рекорд Александра Овечкина.

6 апреля капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов в регулярках (974 шайбы с учетом плей-офф).

«После возвращения в Вашингтон у нас был большой командный вечер, то есть на следующий день был полноценный выходной.

Всего же нам дали два выходных подряд. Было очень круто. И рекорд был незабываемым», – сказал защитник «Питтсбурга » Алексеев .