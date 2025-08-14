Погребняк сыграл в хоккейном матче к 70-летию Медведева: «Иваныча – с днем рождения, а «Зенит» – чемпион!»

Павел Погребняк поздравил Александра Медведева с юбилеем.

14 августа президенту «Зенита» исполнилось 70 лет. В среду в Санкт‑Петербурге состоялся хоккейный «Матч товарищей Александра Медведева ». В мероприятии приняли участие бывшие хоккеисты, футболисты, а также артисты. Все игроки вышли на лед в джерси с фамилией «Медведев» и 11‑м номером, под которым часто играет сам Медведев.

«Это точно не тривиальная и не стандартная идея. В 70 лет не только организовать, но и самому сыграть в хоккейном матче – очень круто!

Это вам не посидеть за столом и поесть оливье. Собрать на льду товарищей и друзей – это значит всем получить настоящее удовольствие. И вдохновиться на будущее.

Тем более все знают, что Александр Иванович Медведев – и хоккеист, и футболист, и теннисист, и баскетболист. Я поражаюсь и восхищаюсь его энергии. Иваныча – с днем рождения, а «Зенит» – чемпион!» – заявил экс-форвард петербургского клуба.