Тренер «Трактора» Рише: «Гру добивался успеха везде, где бы ни работал. В Челябинске команда с большой историей, важно завоевать для нее Кубок Гагарина»

Тренер «Трактора» Рафаэль Рише заявил, что хочет выиграть Кубок Гагарина.

– Расскажите про Бенуа Гру. Чем он отличается как тренер?

– Бен добивался успеха везде, где бы ни работал. И мне очень повезло работать вместе с ним и учиться у него. Он отличный тренер и умеет раскрывать лучшие стороны в игроках. При этом он всегда честен с ними. Может быть жестким, но только ради того, чтобы они становились лучше.

– Благодаря чему у него получается добиваться успеха?

– В первую очередь, он трудоголик и очень много работает. Бен сконцентрирован на команде и на том, чтобы помочь игрокам стать лучше. Уделяет внимание всем мелочам, которые могли бы помочь команде.

– Гру говорит, что приехал сюда, чтобы завоевать первый Кубок Гагарина для «Трактора». У вас самый серьезный настрой?

– Мы здесь для того, чтобы побеждать. Это ведь главное в хоккее. «Трактор» – команда с большой историей, и важно будет завоевать для нее Кубок Гагарина.

Мы хотим быть теми людьми, которые приведут ее к победе, – сказал канадский тренер «Трактора » Рафаэль Рише.

Тренер «Трактора» Рише: «В России мне не на что жаловаться. Люди приветливые, еда хорошая. Петербург, Москва, Сочи – невероятные города. Челябинск тоже очень нравится»