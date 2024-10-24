Тренер «Трактора» Рише: «Гру добивался успеха везде, где бы ни работал. В Челябинске команда с большой историей, важно завоевать для нее Кубок Гагарина»
– Расскажите про Бенуа Гру. Чем он отличается как тренер?
– Бен добивался успеха везде, где бы ни работал. И мне очень повезло работать вместе с ним и учиться у него. Он отличный тренер и умеет раскрывать лучшие стороны в игроках. При этом он всегда честен с ними. Может быть жестким, но только ради того, чтобы они становились лучше.
– Благодаря чему у него получается добиваться успеха?
– В первую очередь, он трудоголик и очень много работает. Бен сконцентрирован на команде и на том, чтобы помочь игрокам стать лучше. Уделяет внимание всем мелочам, которые могли бы помочь команде.
– Гру говорит, что приехал сюда, чтобы завоевать первый Кубок Гагарина для «Трактора». У вас самый серьезный настрой?
– Мы здесь для того, чтобы побеждать. Это ведь главное в хоккее. «Трактор» – команда с большой историей, и важно будет завоевать для нее Кубок Гагарина.
Мы хотим быть теми людьми, которые приведут ее к победе, – сказал канадский тренер «Трактора» Рафаэль Рише.
Тренер «Трактора» Рише: «В России мне не на что жаловаться. Люди приветливые, еда хорошая. Петербург, Москва, Сочи – невероятные города. Челябинск тоже очень нравится»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий