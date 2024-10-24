Губернатор Челябинской области о «Тракторе»: «Видна тренерская рука, работа спортивного блока, руководства – это дает результат. У нас самые высокие цели»

Алексей Текслер прокомментировал выступление «Трактора» в сезоне КХЛ.

– «Трактор» с большим отрывом лидирует в Восточной конференции в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ. Как вам игра команды?

– Знаете, там всего 68 игр в регулярке. Поэтому еще играть и играть.

Но на данный момент видны и тренерская рука, и работа спортивного блока, и руководства клуба. Ну и, конечно, поддержка болельщиков. Все это дает результат. Но, повторюсь, впереди еще много матчей.

Задачи у нас самые высокие. А дальше уже руководство клуба, тренерский штаб и, конечно, игроки должны работать на результат.

– Весной «Трактор» успешно провел плей-офф, дойдя до полуфинала, но не продлил контракт с предыдущим главным тренером Алексеем Заварухиным, чья замена на Бенуа Гру вызвала большие вопросы. Тяжело было решиться поддержать эту идею клуба?

– Да. Конечно, это было непростое решение. Тяжелое решение.

Но когда мы с руководством клуба говорили о будущем и задачах, которые реально выполнять, мы пришли к такому решению.

– Стоит ли перед «Трактором» на этот сезон задача выиграть Кубок Гагарина?

– У нас всегда самые высокие цели. Так что амбиций хватает.

Главное – двигаться вперед к намеченной цели. А задачи самые высокие, – сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер .