Губернатор Челябинской области о «Тракторе»: «Видна тренерская рука, работа спортивного блока, руководства – это дает результат. У нас самые высокие цели»
– «Трактор» с большим отрывом лидирует в Восточной конференции в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ. Как вам игра команды?
– Знаете, там всего 68 игр в регулярке. Поэтому еще играть и играть.
Но на данный момент видны и тренерская рука, и работа спортивного блока, и руководства клуба. Ну и, конечно, поддержка болельщиков. Все это дает результат. Но, повторюсь, впереди еще много матчей.
Задачи у нас самые высокие. А дальше уже руководство клуба, тренерский штаб и, конечно, игроки должны работать на результат.
– Весной «Трактор» успешно провел плей-офф, дойдя до полуфинала, но не продлил контракт с предыдущим главным тренером Алексеем Заварухиным, чья замена на Бенуа Гру вызвала большие вопросы. Тяжело было решиться поддержать эту идею клуба?
– Да. Конечно, это было непростое решение. Тяжелое решение.
Но когда мы с руководством клуба говорили о будущем и задачах, которые реально выполнять, мы пришли к такому решению.
– Стоит ли перед «Трактором» на этот сезон задача выиграть Кубок Гагарина?
– У нас всегда самые высокие цели. Так что амбиций хватает.
Главное – двигаться вперед к намеченной цели. А задачи самые высокие, – сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
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