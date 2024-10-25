Генменеджер «Трактора» о лидерстве на Востоке: «Розовых очков нет. Гру удивлен популярностью в Челябинске. Для него неожиданно, что все разбираются в хоккее»
Команда тренера Бенуа Гру набрала 30 очков в 19 матчах.
– Когда мы меняли тренерский штаб, то рассчитывали, что новые специалисты выведут команду на качественно новый уровень.
Но текущая ситуация не вводит нас в заблуждение, нет никаких розовых очков. Сезон продолжается, работа продолжается.
– Адаптация Бенуа Гру?
– Для него нет скрытых факторов, которых он не знает.
Его удивляет его популярность в Челябинске, для него неожиданностью стало, что все люди, с которыми он общается, неплохо разбираются в хоккее.
Уже на третий день, когда он приехал, мы пошли пообедать в один из фудкортов, к нему начали подходить люди, неплохо общались с ним по-английски.
Еще Гру порадовала организация «Трактора» и всей лиги. Остальные вещи он узнает по ходу, – сказал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.
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