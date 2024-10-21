Тренер «Колорадо» Беднар об Аннунене после 4:1 с «Сан-Хосе»: «Здорово, когда вратарь играет надежно. Не так много работы, но он выручал в нужные моменты»

Джаред Беднар похвалил Юстуса Аннунена после победы «Колорадо» над «Сан-Хосе».

«Эвеланш» обыграли «Шаркс» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ , впервые в сезоне пропустив менее 3 шайб.

Основной вратарь «Колорадо » Александр Георгиев остался в запасе. Юстус Аннунен впервые в сезоне вышел в старте и отразил 25 из 26 бросков.

«Здорово, когда вратарь играет надежно. Сегодня у него было не так много работы, но он выручал в нужные моменты.

Мы в целом хорошо поработали в обороне, блокируя броски. Он хорошо смотрелся», – сказал главный тренер денверцев.