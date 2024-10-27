«Торпедо» проиграло 4 из 6 последних матчей. Сегодня команда Ларионова уступила «Витязю» – 1:2
«Торпедо» потерпело 4 поражения в 6 последних матчах в КХЛ.
Сегодня нижегородцы дома уступили «Витязю» со счетом 1:2. Единственную шайбу команды на первой минуте забросил Никита Артамонов.
«Торпедо» идет на пятом месте в Западной конференции, набрав 23 очка за 20 игр. «Витязь» расположился на девятой строчке Запада с 20 баллами после 20 матчей.
Следующую игру команда Игоря Ларионова проведет дома с ЦСКА 29 октября.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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