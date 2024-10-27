Канарейкин о кричалке про СКА: «Болельщики «Спартака» – лучшие в стране. Я был на матче, матерных кричалок не слышал»

Федор Канарейкин назвал болельщиков «Спартака» лучшими в России.

СКА одержал победу со счетом 5:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ . В первом периоде болельщики «Спартака» скандировали с трибун «СКА – позор российского хоккея».

После матча главный тренер СКА Роман Ротенберг сказал: «Всю игру орут матом. Здесь это постоянно происходит! Дети сидят на трибунах. Для чего это делается? Кто это допустил?»

«Я был на стадионе, и матерных кричалок я не слышал. Не понимаю даже, о чем мы дискутируем. Болельщики «Спартака» – лучшие в стране. «Спартак» – лучший клуб!

Последуют ли карательные меры? Есть руководители клуба, которые высказали свое мнение, будем смотреть, как будет развиваться ситуация.

«Спартак» и СКА – два непримиримых противника, и какие-то высказывания были неоднократно. И раньше мы знали это из прессы, поэтому чего-то особенного в произошедшем я не вижу», – сказал бывший главный тренер «Спартака ».