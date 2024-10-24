Кузнецов об Овечкине: «На его место невозможно прийти. Кучер и Панара в порядке, но таких, как Саша, уже не будет. У него что-то свое от Бога – наслаждение получаешь, смотря на его игру»
Евгений Кузнецов высоко оценил талант Александра Овечкина.
Оба форварда выступали за «Вашингтон» с 2014 по 2023 год.
«Он такой один, и больше таких не будет. На его место невозможно прийти.
Есть ребята, кто в порядке: Кучер (Никита Кучеров – Спортс’‘), Панара (Артемий Панарин – Спортс’‘). Мне кажется, наши русские игроки славятся тем, что они не одинаковые. У каждого своя изюминка. Но таких, как Саша, уже не будет, я думаю.
У него есть что-то свое от Бога. Через трудолюбие вылез. Просто наслаждение получаешь, смотря на его игру», – сказал форвард СКА Евгений Кузнецов.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
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