  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кузнецов об Овечкине: «На его место невозможно прийти. Кучер и Панара в порядке, но таких, как Саша, уже не будет. У него что-то свое от Бога – наслаждение получаешь, смотря на его игру»
20

Кузнецов об Овечкине: «На его место невозможно прийти. Кучер и Панара в порядке, но таких, как Саша, уже не будет. У него что-то свое от Бога – наслаждение получаешь, смотря на его игру»

Евгений Кузнецов высоко оценил талант Александра Овечкина.

Оба форварда выступали за «Вашингтон» с 2014 по 2023 год.

«Он такой один, и больше таких не будет. На его место невозможно прийти.

Есть ребята, кто в порядке: Кучер (Никита Кучеров – Спортс’‘), Панара (Артемий Панарин – Спортс’‘). Мне кажется, наши русские игроки славятся тем, что они не одинаковые. У каждого своя изюминка. Но таких, как Саша, уже не будет, я думаю.

У него есть что-то свое от Бога. Через трудолюбие вылез. Просто наслаждение получаешь, смотря на его игру», – сказал форвард СКА Евгений Кузнецов.

Овечкин забросил 855-ю шайбу в НХЛ! До рекорда Гретцки – 39

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
logoСКА
logoРейнджерс
logoТампа-Бэй
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
logoКХЛ
logoЕвгений Кузнецов
logoАртемий Панарин
logoНикита Кучеров
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Фетисов о рекорде Гретцки: «Овечкину по силам побить его в этом сезоне. Саша – опытный парень, действует в интересах команды»
9сегодня, 11:47
Овечкин – 4-й игрок за последние 44 сезона, забивший по 50+ голов в матчах с 4+ франшизами
12сегодня, 06:44
Овечкин разделил 31-е место по числу матчей в регулярках НХЛ с Гартнером (1432)
11сегодня, 05:29
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
НХЛ. «Рейнджерс» примут «Флориду», «Тампа» против «Миннесоты», «Каролина» сыграет с «Калгари»
547 минут назад
Владимир Крикунов: «Авангард» еще не провалился, у них все нормально. По тактике нужно разобраться, но команда неплохая»
6сегодня, 12:17
Фетисов о рекорде Гретцки: «Овечкину по силам побить его в этом сезоне. Саша – опытный парень, действует в интересах команды»
9сегодня, 11:47
Тренер «Трактора» Рише: «Гру добивался успеха везде, где бы ни работал. В Челябинске команда с большой историей, важно завоевать для нее Кубок Гагарина»
13сегодня, 11:37
КХЛ. «Салават Юлаев» примет «Торпедо», «Нефтехимик» сыграет с «Сочи»
26сегодня, 10:55
Форвард «Авангарда» Вей: «Мы все уверены в Звягине, верим в него. Когда так много поражений, то всем от этого плохо»
8сегодня, 10:39
Владислав Третьяк: «Кубок Будущего полюбился болельщикам. Договорились о поддержке турнира – зрители смогут посетить игры бесплатно»
3сегодня, 09:56
Фетисов о своей академии: «Если мамы довольны, значит, вся работа ведется правильно. Мы уделяем большое внимание воспитанию, дружбе и целеустремленности ребят»
2сегодня, 09:49
Галимов об игре с Радуловым: «На льду кричал мне: «Урод ###». Я тогда не забил в матче плей-офф с «Автомобилистом». Но это эмоции, в целом всегда был рабочий диалог»
6сегодня, 09:32
Тренер «Трактора» Рише об Овечкине: «Гретцки – герой для Канады. Но рекорд держался долго, все с нетерпением ждут, что его побьют. Это будет большое событие»
4сегодня, 09:17
Ко всем новостям
Последние новости
Капризов и Головин летом играли в футбол: «Мы рядом живем. Саня написал, я с радостью приехал»
13 минут назад
Федор Канарейкин: «Решение в «Авангарде» давно назрело – ситуация аховая, ошибок сделана куча. Команда не справляется, надо искать выход»
135 минут назад
Хайман о 0+0 в 7 играх за «Эдмонтон»: «Досадно, что это происходит в начале. В прошлом сезоне был такой отрезок, но никто ничего не говорил – тогда я уже набрал статистику»
2сегодня, 12:38
В Канаде водителя «Замбони» арестовали за вождение в нетрезвом виде. Он врезался в борт, а затем повредил лед
1сегодня, 12:05
Щитов о гражданстве РФ Пакетта: «Седрику понравилось в нашей стране или он хочет открыть бизнес. Если тут нет лазейки, дело в этом, может быть»
2сегодня, 11:15
«Чикаго» отправил Левшунова в АХЛ. Второй номер драфта НХЛ-2024 восстановился от травмы
сегодня, 10:49
Защитник «Юты» Дурзи пропустит 4-6 месяцев после операции на плече. Из АХЛ вызван Ламурье
сегодня, 10:29
Пилипенко о том, звал ли Разин в «Металлург»: «Предложений не поступало. Ходили слухи, но мне еще ничего не говорили»
сегодня, 10:19
Тренер «Трактора» Рише: «В России мне не на что жаловаться. Люди приветливые, еда хорошая. Петербург, Москва, Сочи – невероятные города. Челябинск тоже очень нравится»
сегодня, 09:59
Плющев о том, являются ли крупные победы СКА и ЦСКА антирекламой КХЛ: «Ни в одном чемпионате не бывает, чтобы все шли ноздря в ноздрю»
2сегодня, 09:39