Плющев об отъезде Криштофа: «Продолжение дела Федотова. Мы на ровном месте устроили возню с ИИХФ. Им от демарша КХЛ ни тепло, ни холодно»
17 октября игрок подписал контракт с «Лангнау». При этом у хоккеиста действует соглашение с «Сочи». Ранее в команде Фонбет Чемпионата КХЛ заявили, что нападающий самовольно покинул расположение клуба после тренировки.
– Думаю, мы до сих пор глобально не оценили, чем нам грозит отъезд словацкого форварда Криштофа из «Сочи» в «Лангнау» при действующем контракте в КХЛ.
Да, пресса посудачила день-два, Лига для приличия что-то прокомментировала, кому-то пригрозила. Потом все затихли. А в сухом остатке – Криштоф спокойно играет в Швейцарии. Пшик – как и в случае с «Барысом»!
– Вас такая история удивила?
– Ничуть. Она является продолжением дела Федотова.
Говорил о том, что нас гарантированно будут ждать такие события еще год с лишним назад, когда заварилась каша с вратарем ЦСКА. Тогда ИИХФ, отреагировав на два контракта – с «Филадельфией» и ЦСКА, дисквалифицировала вратаря до 1 января.
Вместо того, чтобы согласиться с этим в общем-то мягким решением и дать время Федотову после армии спокойно набрать форму к Новому году, мы на ровном месте устроили эту возню с ИИХФ.
Как итог – совершенно ненужный конфликт с ИИХФ и мифическая независимость от этой организации. Эту независимость – да и то частично – может себе позволить такая сильная лига, как НХЛ.
А от демарша КХЛ на данном этапе ее развития ИИХФ ни тепло, ни холодно. Согласовав контракт Криштофа с «Лангнау», ИИХФ это показала, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
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