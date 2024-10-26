Канарейкин о «Динамо»: «Игра улучшается. Гусев, Пакетт, Уил проводят много времени в неравных составах, явно движут команду вперед»
Федор Канарейкин видит прогресс в игре московского «Динамо».
Команда под руководством Алексея Кудашова занимает 7-е место в таблице Западной конференции, набрав 22 очка в 19 матчах.
– Мы видим, что игра «Динамо» улучшается. Конечно, болельщики ждут более серьезный шаг, но улучшения в любом случае есть.
– У вас нет ощущения, что между первым звеном и остальными тремя есть достаточно большой разрыв?
– Ощущение основывается на игровой практике, которую получают эти лидеры. И Гусев, и Пакетт, и Уил проводят много времени в неравных составах.
Конечно, в «Динамо» лидеры стоят особняком и явно движут команду вперед, – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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