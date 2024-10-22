Канарейкин о гражданстве РФ Пакетта: «Если заработанные им деньги будут оставаться в России, это нормально»

Федор Канарейкин высказался о том, что Седрик Пакетт получил гражданство России.

«Это все хорошо, я отношусь к этому нормально. Если человек действительно связывает свое будущее с нашей страной, это хорошо.

Если рассматривать это в интересах сборной, даже несмотря на отстранение, это тоже здорово.

В остальном в первую очередь это в интересах клуба. Если заработанные им и другими получившими гражданство деньги будут оставаться в России, это нормально», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин .