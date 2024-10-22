Канарейкин о гражданстве РФ Пакетта: «Если заработанные им деньги будут оставаться в России, это нормально»
Федор Канарейкин высказался о том, что Седрик Пакетт получил гражданство России.
«Это все хорошо, я отношусь к этому нормально. Если человек действительно связывает свое будущее с нашей страной, это хорошо.
Если рассматривать это в интересах сборной, даже несмотря на отстранение, это тоже здорово.
В остальном в первую очередь это в интересах клуба. Если заработанные им и другими получившими гражданство деньги будут оставаться в России, это нормально», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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