Федор Канарейкин: «Динамо» разочаровало на старте. В первых матчах все было невнятно, скомкано. Болельщики ждут более успешной игры, благо исполнители есть отличные – Гусев, Уил, О`Делл»

Федор Канарейкин высказался о выступлении «Динамо» на старте сезона-2024/25.

Клуб идет на 7-м месте в таблице Запада.

– На Западе, наверное, больше всех пока не оправдывает высоких турнирных надежд столичное «Динамо»?

– Да, «Динамо», однозначно, разочаровало на старте. Все как-то у них в первых играх было невнятно, неубедительно, скомкано.

Болельщики бело-голубых ждут от своей команды более успешной и содержательной игры, благо исполнители в этом клубе есть отличные – Гусев , Уил, О`Делл .

Так что, смотрим, как будет дальше ситуация в этом московском клубе развиваться, – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.