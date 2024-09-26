Федор Канарейкин: «Динамо» разочаровало на старте. В первых матчах все было невнятно, скомкано. Болельщики ждут более успешной игры, благо исполнители есть отличные – Гусев, Уил, О`Делл»
Федор Канарейкин высказался о выступлении «Динамо» на старте сезона-2024/25.
Клуб идет на 7-м месте в таблице Запада.
– На Западе, наверное, больше всех пока не оправдывает высоких турнирных надежд столичное «Динамо»?
– Да, «Динамо», однозначно, разочаровало на старте. Все как-то у них в первых играх было невнятно, неубедительно, скомкано.
Болельщики бело-голубых ждут от своей команды более успешной и содержательной игры, благо исполнители в этом клубе есть отличные – Гусев, Уил, О`Делл.
Так что, смотрим, как будет дальше ситуация в этом московском клубе развиваться, – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Московский Комсомолец»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости