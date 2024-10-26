Щитов о кричалке фанатов «Спартака»: «Можно хаять СКА, но клуб делает хорошую работу. Все хотят увидеть Кузнецова, Никишина, Деанджело – дорогих хоккеистов со статусом»

Никита Щитов оценил кричалку болельщиков «Спартака» в адрес СКА.

СКА одержал победу со счетом 5:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. В первом периоде болельщики «Спартака» скандировали с трибун «СКА – позор российского хоккея».

«Большинство болельщиков так реагирует на СКА, потому что это команда, которая может позволить себе больше, чем другие клубы. Может позволить дорогих хоккеистов со звездным статусом.

Многие с этим не согласны, и вот таким образом выражают свое мнение. Что с этим сделать? Людей много, у каждого свое мнение. Можно критиковать СКА, но там действительно собраны очень хорошие хоккеисты.

И на эту команду интересно посмотреть в любом городе, куда бы она ни приехала. Все хотят увидеть Кузнецова , Никишина , Деанджело , Плотникова , это люди с большим именем. Можно хаять СКА, но по факту клуб делает очень хорошую работу.

Они смогли создать условия и подписать таких игроков, сделать хоккей атакующим, и разве это плохо? Кто-то может считать, что есть какая-то несправедливость, но всегда будут люди, которые с чем-то не согласны», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет чемпионата КХЛ Никита Щитов.

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