Медведев о победе СКА над «Спартаком»: «Рыбу все же завезли уже с утра в четверг. И продлили рыбный день на пятницу»

Александр Медведев высказался после победы СКА над московским «Спартаком».

Команда из Санкт-Петербурга в пятницу обыграла «Спартак» (5:2) в Москве. Болельщики московского клуба по ходу игры скандировали «СКА – позор российского хоккея».

Также фанаты «Спартака» перед началом матча вывесили на баннер со словами «Здесь рыбы нет!», что, вероятно является отсылкой к фразе Медведева о победе СКА над «Спартаком» в прошлом сезоне «Рыбный день, страна без мяса! ».

«Рыбу все же завезли традиционно уже с утра в четверг и продлили рыбный день на пятницу.

Заслуженная победа СКА, который после первого периода с шестью минутами меньшинства и динамичным напором «Спартака» доминировал во втором, да и третьем периоде по всем показателям и, главное, по игре, что и нашло отражение в показателях.

Красивые и комбинационные голы. Особенно изящный гол Евгения Кузнецова », – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев .

Фанаты «Спартака» вывесили баннер с псом-рыбаком и надписью «Здесь рыбы нет!» на матче со СКА. Вероятно, это отсылка к словам Медведева про рыбный день