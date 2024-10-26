Медведев о победе СКА над «Спартаком»: «Рыбу все же завезли уже с утра в четверг. И продлили рыбный день на пятницу»
Команда из Санкт-Петербурга в пятницу обыграла «Спартак» (5:2) в Москве. Болельщики московского клуба по ходу игры скандировали «СКА – позор российского хоккея».
Также фанаты «Спартака» перед началом матча вывесили на баннер со словами «Здесь рыбы нет!», что, вероятно является отсылкой к фразе Медведева о победе СКА над «Спартаком» в прошлом сезоне «Рыбный день, страна без мяса!».
«Рыбу все же завезли традиционно уже с утра в четверг и продлили рыбный день на пятницу.
Заслуженная победа СКА, который после первого периода с шестью минутами меньшинства и динамичным напором «Спартака» доминировал во втором, да и третьем периоде по всем показателям и, главное, по игре, что и нашло отражение в показателях.
Красивые и комбинационные голы. Особенно изящный гол Евгения Кузнецова», – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.
Фанаты «Спартака» вывесили баннер с псом-рыбаком и надписью «Здесь рыбы нет!» на матче со СКА. Вероятно, это отсылка к словам Медведева про рыбный день
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