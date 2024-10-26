Кузнецов о кричалках фанатов «Спартака»: «Это кайф, даже если они тебя обзывают. Это эмоции. Я ходил на «Зенит» только из-за «Виража». Но не хотелось бы слышать мат, на хоккей дети ходят»
– Вы и ваши партнеры после голов поворачивались к фан-сектору «Спартака» и аплодировали им. Зачем такое было?
– Потому что я кайфую, против кричат – это кайф. Я ходил на «Зенит», на Кубок, только из-за «Виража».
Это кайф, даже если они тебя обзывают, кричат против тебя. Это эмоции, то ради чего мы играем в хоккей.
– Это подстегивает?
– Не подстегивает, ты кайфуешь, у тебя мурашки по коже.
– Ваш главный тренер считает, что такое неприемлемо.
– Я говорю именно о тех моментах, когда они прям болеют за «Спартак».
Конечно, не хотелось бы слышать мат, все-таки на хоккей ходят дети. Я вообще без мата не умею разговаривать, не мне судить, – сказал форвард СКА Евгений Кузнецов.
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Ротенберг о кричалках фанатов «Спартака»: «Всю игру орут матом. Здесь это постоянно происходит! Дети сидят на трибунах. Для чего это делается? Кто это допустил?»
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