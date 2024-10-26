Евгений Кузнецов: «СКА – это топ во всем мире. В КХЛ все стало намного лучше, но хотелось бы побольше болельщиков»
Евгений Кузнецов положительно оценил уровень организации в СКА и КХЛ.
Нападающий вернулся в КХЛ после 11 сезонов в НХЛ.
«Что касается уровня лиги, то пока сложно об этом говорить – мы не со всеми сыграли. А так хотелось, чтобы, конечно, побольше болельщиков было.
Если говорить о СКА, то это топ в мире во всем, в том числе и в плане организационных моментов.
Если же говорить о лиге вообще, то все стало намного лучше. Все клубы соблюдают необходимые правила, чтобы развиваться», – сказал форвард СКА Евгений Кузнецов, набравший 16 (5+11) очков в 16 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
После матча против «Куньлуня» главный тренер СКА Роман Ротенберг сказал: «Кузнецов, Зайцев приехали из НХЛ, спрашивают: «Как в КХЛ пустые трибуны?» Стыдно».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
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