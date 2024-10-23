Барбашев забросил 5-ю шайбу в сезоне в матче с «Кингс». У него 9 очков в 7 играх
Иван Барбашев забросил 5-ю шайбу в сезоне в матче с «Кингс».
Форвард «Вегаса» установил окончательный счет в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (6:1).
На счету россиянина стало 9 (5+4) очков в 7 играх в текущем сезоне при полезности «+5».
Сегодня Барбашев (12:34 – минимальное время в сезоне, нейтральная полезность) отметился 4 бросками в створ, 2 силовыми приемами и 1 перехватом.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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