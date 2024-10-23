Барбашев забросил 5-ю шайбу в сезоне в матче с «Кингс». У него 9 очков в 7 играх

Иван Барбашев забросил 5-ю шайбу в сезоне в матче с «Кингс».

Форвард «Вегаса » установил окончательный счет в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса » (6:1).

На счету россиянина стало 9 (5+4) очков в 7 играх в текущем сезоне при полезности «+5».

Сегодня Барбашев (12:34 – минимальное время в сезоне, нейтральная полезность) отметился 4 бросками в створ, 2 силовыми приемами и 1 перехватом.