Овечкин попробовал и верно определил название газированных напитков, находившихся в коробке. «Вашингтон» провел челлендж для хоккеистов

Александр Овечкин угадал название всех газированных напитков, не видя их.

«Вашингтон » устроил для хоккеистов команды челлендж, в котором им нужно было выпить напиток и отгадать его название – при этом газировки находились в коробке.

Капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин справился с этой задачей, поскольку верно определил название трех напитков.