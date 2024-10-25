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Овечкин попробовал и верно определил название газированных напитков, находившихся в коробке. «Вашингтон» провел челлендж для хоккеистов

Александр Овечкин угадал название всех газированных напитков, не видя их.

«Вашингтон» устроил для хоккеистов команды челлендж, в котором им нужно было выпить напиток и отгадать его название – при этом газировки находились в коробке.

Капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин справился с этой задачей, поскольку верно определил название трех напитков.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Washington Capitals
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