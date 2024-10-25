Овечкин попробовал и верно определил название газированных напитков, находившихся в коробке. «Вашингтон» провел челлендж для хоккеистов
Александр Овечкин угадал название всех газированных напитков, не видя их.
«Вашингтон» устроил для хоккеистов команды челлендж, в котором им нужно было выпить напиток и отгадать его название – при этом газировки находились в коробке.
Капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин справился с этой задачей, поскольку верно определил название трех напитков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Washington Capitals
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости