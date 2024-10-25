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Депутат Свищев о рекорде Гретцки: «Вся Россия будет переживать за Овечкина. Не все его бывшие партнеры играют – это усложняет задачу»

Дмитрий Свищев оценил погоню Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 855 заброшенными шайбами, уступая только Уэйну Гретцки – 894 гола.

«Мы, не играющие, но болеющие за хоккей, конечно, хотим, чтобы как можно скорее Александр покорил эту планку.

Нам в каком-то смысле проще рассуждать и оценивать. Мы далеки от Овечкина и его команды, но понимаем, что не все так просто для него.

Не все его бывшие партнеры по-прежнему играют, что усложняет задачу. Плюс все мы не молодеем.

Надеюсь, что команда будет всячески помогать Александру побить рекорд Гретцки, тогда, думаю, есть все шансы покорить эту вершину.

Ему это по силам, а вся Россия будет переживать за него, что он справился с этой задачей», – сказал депутат Государственной думы Дмитрий Свищев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
logoУэйн Гретцки
logoНХЛ
logoДмитрий Свищев
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