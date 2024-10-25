Впереди домашняя серия «Северстали». Команде нужна ваша поддержка на арене!
Команда Андрея Козырева проведет домашнюю серию из трех игр после победы в гостях над «Сибирью» (4:2).
«Северсталь» сыграет 27 октября, в 17:00, с «Амуром». 29 октября, в 19:00, состоится матч против минского «Динамо». 1 ноября, в 19:30, пройдет встреча против «Куньлуня». Все три встречи пройдут в «Ледовом дворце».
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
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