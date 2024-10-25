30 млн рублей – зарплата Прохоркина в «Авангарде»
Стала известна зарплата Николая Прохоркина в «Авангарде».
Нападающий подписал соглашение с клубом до конца этого сезона, тем самым вернувшись в команду, за которую играл в прошлом чемпионате.
Зарплата хоккеиста составит 30 миллионов рублей, об этом сообщил Михаил Зислис.
Николай Прохоркин перешел в «Авангард» из «Сибири» по ходу минувшего сезона.
За команду он набрал 19 (10+9) очков в 26 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ. В 12 играх в Кубке Гагарина на его счету 5 (2+3) баллов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
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