Рябыкин об «Авангарде»: «Команда в психологической ловушке. В каждом матче есть позитив – но результат все равно отрицательный. Замкнутый круг»
Дмитрий Рябыкин считает, что «Авангард» находится в психологической ловушке.
Омский клуб проиграл 4 из 5 последних матчей и занимает 10-е место в Восточной конференции с 13 очками в 18 играх.
– Продолжаются проблемы у «Авангарда».
– Да, команда находится в психологической ловушке. Последний матч с «Трактором» – показательный. Хорошо начали, не забили свои голы, пропустили, сникли – и получите очередное поражение.
– Главный тренер [Сергей Звягин], похоже, в шоке – на пресс-конференциях на него тяжело смотреть и тяжело его слушать...
– Это жесткий стресс. В каждом матче есть позитивные моменты – но результат все равно отрицательный. Ощущение замкнутого круга, – сказал бывший тренер «Авангарда».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
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