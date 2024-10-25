Рябыкин об «Авангарде»: «Команда в психологической ловушке. В каждом матче есть позитив – но результат все равно отрицательный. Замкнутый круг»

Дмитрий Рябыкин считает, что «Авангард» находится в психологической ловушке.

Омский клуб проиграл 4 из 5 последних матчей и занимает 10-е место в Восточной конференции с 13 очками в 18 играх.

– Продолжаются проблемы у «Авангарда».

– Да, команда находится в психологической ловушке. Последний матч с «Трактором» – показательный. Хорошо начали, не забили свои голы, пропустили, сникли – и получите очередное поражение.

– Главный тренер [Сергей Звягин], похоже, в шоке – на пресс-конференциях на него тяжело смотреть и тяжело его слушать...

– Это жесткий стресс. В каждом матче есть позитивные моменты – но результат все равно отрицательный. Ощущение замкнутого круга, – сказал бывший тренер «Авангарда ».