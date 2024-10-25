Кочетков отразил 30 из 32 бросков «Калгари» и сделал голевую передачу на пустые ворота. У него 2 победы в 3 играх в сезоне

Петр Кочетков отразил 30 из 32 бросков «Калгари» и сделал голевую передачу.

Вратарь «Каролины» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флэймс» (4:2).

На 59-й минуте россиянин завладел шайбой за своими воротами и выбросил ее из зоны по борту. Она дошла до зоны «Харрикейнс», где ее подхватил нападающий Эрик Робинсон и отправил в пустые ворота.

В 3 играх в текущем сезоне у 25-летнего Кочеткова 2 победы при 89,6% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,70.