Кочетков отразил 30 из 32 бросков «Калгари» и сделал голевую передачу на пустые ворота. У него 2 победы в 3 играх в сезоне
Петр Кочетков отразил 30 из 32 бросков «Калгари» и сделал голевую передачу.
Вратарь «Каролины» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флэймс» (4:2).
На 59-й минуте россиянин завладел шайбой за своими воротами и выбросил ее из зоны по борту. Она дошла до зоны «Харрикейнс», где ее подхватил нападающий Эрик Робинсон и отправил в пустые ворота.
В 3 играх в текущем сезоне у 25-летнего Кочеткова 2 победы при 89,6% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,70.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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