«Вегас» и Ши Теодор продлили контракт на 7 лет. Кэпхит – 7,425 млн долларов

Ши Теодор продлил контракт с «Вегасом».

«Голден Найтс» объявили о подписании нового соглашения с 29-летним защитником. Оно рассчитано на 7 лет, кэпхит составит 7,425 млн долларов.

Канадский хоккеист проводит восьмой сезон в составе «Вегаса ». В 6 матчах текущего розыгрыша НХЛ он набрал 7 (1+6) очков при показателе полезности «-2».