«Вегас» и Ши Теодор продлили контракт на 7 лет. Кэпхит – 7,425 млн долларов
Ши Теодор продлил контракт с «Вегасом».
«Голден Найтс» объявили о подписании нового соглашения с 29-летним защитником. Оно рассчитано на 7 лет, кэпхит составит 7,425 млн долларов.
Канадский хоккеист проводит восьмой сезон в составе «Вегаса». В 6 матчах текущего розыгрыша НХЛ он набрал 7 (1+6) очков при показателе полезности «-2».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт НХЛ
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