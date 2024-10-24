Зубов об 1:2 от «Нефтехимика»: «Сочи» не хватило сил и времени. Четвертая игра на выезде, эмоции где-то перехлестывали. Потерялось хладнокровие»

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов высказался о поражении от «Нетфехимика».

Сочинцы проиграли матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 1:2.

«Соперники хорошо оборонялись. Нам не хватило сил и времени. Четвертая игра на выезде, эмоции где-то немножко перехлестывали. Потерялось хладнокровие. Впереди отдых и будем двигаться дальше.

Почему сегодня решили дать сыграть Волохину? У нас все вратари молодые, Сергей [Иванов] «наелся» за эти три игры, решили дать ему передохнуть», – сказал Зубов.