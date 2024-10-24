«Мичков оказался психологически устойчивым парнем, к 19 годам он пережил уже немало трудностей. Именно на нем «Филадельфия» собирается строить новую команду». Канарейкин о Матвее
19-летний нападающий набрал 7 (3+4) очков в 7 первых матчах НХЛ.
«Резвый старт Мичкова обусловлен, прежде всего, его талантом. Он этого хотел, ему удалось осуществить мечту и уехать в НХЛ. Попал в команду, где его хотели видеть. И не просто хотели, а связывали с ним вектор развития. Именно на Мичкове «Филадельфия» собирается строить новую команду. Плюс адаптация проходит легко благодаря тому, что и тренерский штаб, и команда приняли его положительно.
Также Матвей оказался психологически устойчивым парнем, он выдерживает это давление. Если посмотрим на его карьеру, к 19 годам он пережил уже немало трудностей. Был одним из лидеров сборной, отправлялся в аренду в «Сочи», смерть отца – ему удалось выдержать все эти ситуации, справиться с нагрузками», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.
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