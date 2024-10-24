Фетисов о рекорде Гретцки: «Овечкину по силам побить его в этом сезоне. Саша – опытный парень, действует в интересах команды»
Вячеслав Фетисов оценил шансы Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки.
Капитан «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 855 заброшенными шайбами, уступая только Уэйну Гретцки – 894 гола.
«За Сашей я пристально слежу. Верю, что ему по силам уже в этом сезоне побить рекорд.
Его используют не на своей позиции в последнее время? Да, возможно, это влияет на игру. Но Саша – опытный парень, он действует в интересах команды», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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