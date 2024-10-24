Фетисов о рекорде Гретцки: «Овечкину по силам побить его в этом сезоне. Саша – опытный парень, действует в интересах команды»

Вячеслав Фетисов оценил шансы Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 855 заброшенными шайбами, уступая только Уэйну Гретцки – 894 гола.

«За Сашей я пристально слежу. Верю, что ему по силам уже в этом сезоне побить рекорд.

Его используют не на своей позиции в последнее время? Да, возможно, это влияет на игру. Но Саша – опытный парень, он действует в интересах команды», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов .

Овечкин забросил 855-ю шайбу в НХЛ! До рекорда Гретцки – 39