  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Фетисов о рекорде Гретцки: «Овечкину по силам побить его в этом сезоне. Саша – опытный парень, действует в интересах команды»
6

Фетисов о рекорде Гретцки: «Овечкину по силам побить его в этом сезоне. Саша – опытный парень, действует в интересах команды»

Вячеслав Фетисов оценил шансы Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 855 заброшенными шайбами, уступая только Уэйну Гретцки – 894 гола.

«За Сашей я пристально слежу. Верю, что ему по силам уже в этом сезоне побить рекорд.

Его используют не на своей позиции в последнее время? Да, возможно, это влияет на игру. Но Саша – опытный парень, он действует в интересах команды», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Овечкин забросил 855-ю шайбу в НХЛ! До рекорда Гретцки – 39

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoВашингтон
logoВячеслав Фетисов
logoАлександр Овечкин
logoУэйн Гретцки
logoНХЛ
logoСпорт-Экспресс
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Тренер «Трактора» Рише об Овечкине: «Гретцки – герой для Канады. Но рекорд держался долго, все с нетерпением ждут, что его побьют. Это будет большое событие»
4сегодня, 09:17
Овечкин – 4-й игрок за последние 44 сезона, забивший по 50+ голов в матчах с 4+ франшизами
12сегодня, 06:44
Овечкин разделил 31-е место по числу матчей в регулярках НХЛ с Гартнером (1432)
12сегодня, 05:29
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Владимир Крикунов: «Авангард» еще не провалился, у них все нормально. По тактике нужно разобраться, но команда неплохая»
14 минут назад
КХЛ. «Салават Юлаев» примет «Торпедо», «Нефтехимик» сыграет с «Сочи»
20сегодня, 10:55
Форвард «Авангарда» Вей: «Мы все уверены в Звягине, верим в него. Когда так много поражений, то всем от этого плохо»
7сегодня, 10:39
Владислав Третьяк: «Кубок Будущего полюбился болельщикам. Договорились о поддержке турнира – зрители смогут посетить игры бесплатно»
3сегодня, 09:56
Фетисов о своей академии: «Если мамы довольны, значит, вся работа ведется правильно. Мы уделяем большое внимание воспитанию, дружбе и целеустремленности ребят»
2сегодня, 09:49
Галимов об игре с Радуловым: «На льду кричал мне: «Урод ###». Я тогда не забил в матче плей-офф с «Автомобилистом». Но это эмоции, в целом всегда был рабочий диалог»
6сегодня, 09:32
Тренер «Трактора» Рише об Овечкине: «Гретцки – герой для Канады. Но рекорд держался долго, все с нетерпением ждут, что его побьют. Это будет большое событие»
4сегодня, 09:17
Щитов про «Авангард»: «Галиев, Дитц, Макеев – хорошие хоккеисты. Дело в тренере. Но у Звягина хорошие ассистенты – Свитов может подсказать, настроить»
5сегодня, 09:09
Михайлову вручили медаль «За укрепление боевого содружества»
2сегодня, 08:52Фото
Андрей Назаров: «До 35 государств выступили с просьбой принять их в БРИКС. Изолировать Россию не получилось, все попытки равносильны анекдоту, над которым никто не смеется»
30сегодня, 08:45
Ко всем новостям
Последние новости
В Канаде водителя «Замбони» арестовали за вождение в нетрезвом виде. Он врезался в борт, а затем повредил лед
26 минут назад
Тренер «Трактора» Рише: «Гру добивался успеха везде, где бы ни работал. В Челябинске команда с большой историей, важно завоевать для нее Кубок Гагарина»
854 минуты назад
Щитов о гражданстве РФ Пакетта: «Седрику понравилось в нашей стране или он хочет открыть бизнес. Если тут нет лазейки, дело в этом, может быть»
2сегодня, 11:15
«Чикаго» отправил Левшунова в АХЛ. Второй номер драфта НХЛ-2024 восстановился от травмы
сегодня, 10:49
Защитник «Юты» Дурзи пропустит 4-6 месяцев после операции на плече. Из АХЛ вызван Ламурье
сегодня, 10:29
Пилипенко о том, звал ли Разин в «Металлург»: «Предложений не поступало. Ходили слухи, но мне еще ничего не говорили»
сегодня, 10:19
Тренер «Трактора» Рише: «В России мне не на что жаловаться. Люди приветливые, еда хорошая. Петербург, Москва, Сочи – невероятные города. Челябинск тоже очень нравится»
сегодня, 09:59
Плющев о том, являются ли крупные победы СКА и ЦСКА антирекламой КХЛ: «Ни в одном чемпионате не бывает, чтобы все шли ноздря в ноздрю»
2сегодня, 09:39
Дюбуа о старте сезона «Вашингтона»: «Не завершим регулярку 81-1, но хотим быть на победной волне как можно дольше»
1сегодня, 09:23
Соркин о 7:0 с «Амуром»: «Для ЦСКА было очень важно выиграть. Давно не получалось победить. Главное – продолжать в том же духе»
сегодня, 08:59