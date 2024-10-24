Овечкин разделил 31-е место по числу матчей в регулярках НХЛ с Гартнером (1432)

Александр Овечкин провел 1432-й матч в НХЛ.

Нападающий «Вашингтона » принял участие в игре против «Филадельфии» (6:3). Он забил гол в этом матче.

В нынешнем сезоне на счету Александра Овечкина 5 (2+3) баллов в 6 играх. Всего в его активе 1555 (855+700) очков в 1432 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ.

Он повторил достижение Майка Гартнера (1432 игры), разделив с ним 31-е место по числу матчай в истории лиги. На 30-м месте идет Тим Хортон (1445).

Рекордсменом НХЛ является Патрик Марло (1779).