Овечкин разделил 31-е место по числу матчей в регулярках НХЛ с Гартнером (1432)
Александр Овечкин провел 1432-й матч в НХЛ.
Нападающий «Вашингтона» принял участие в игре против «Филадельфии» (6:3). Он забил гол в этом матче.
В нынешнем сезоне на счету Александра Овечкина 5 (2+3) баллов в 6 играх. Всего в его активе 1555 (855+700) очков в 1432 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ.
Он повторил достижение Майка Гартнера (1432 игры), разделив с ним 31-е место по числу матчай в истории лиги. На 30-м месте идет Тим Хортон (1445).
Рекордсменом НХЛ является Патрик Марло (1779).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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