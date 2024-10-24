Овечкин – 4-й игрок за последние 44 сезона, забивший по 50+ голов в матчах с 4+ франшизами

Александр Овечкин забил 50 голов в матчах против «Филадельфии».

Сегодня нападающий «Вашингтона » забросил шайбу в игре против «Флайерс» (6:3).

«Филадельфия » стала четвертой франшизой, в матчах с которой Александр Овечкин забил не менее 50 голов.

В его активе также 55 шайб против «Виннипега»/«Атланты», 50 против «Каролины» и 50 против «Тампы ».

Овечкин стал 22-м игроком в истории НХЛ , забившим не менее 50 голов в ворота четырех или более клубов.

Он также стал четвертым игроком за последние 44 сезона, которому это удалось. Ранее это сделали Уэйн Гретцки (5 команд), Марио Лемье (4) и Стив Айзерман (4).

На счету Овечкина также по 44 гола в матчах против «Флориды», «Торонто» и «Айлердерс».