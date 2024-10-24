Овечкин – 4-й игрок за последние 44 сезона, забивший по 50+ голов в матчах с 4+ франшизами
Александр Овечкин забил 50 голов в матчах против «Филадельфии».
Сегодня нападающий «Вашингтона» забросил шайбу в игре против «Флайерс» (6:3).
«Филадельфия» стала четвертой франшизой, в матчах с которой Александр Овечкин забил не менее 50 голов.
В его активе также 55 шайб против «Виннипега»/«Атланты», 50 против «Каролины» и 50 против «Тампы».
Овечкин стал 22-м игроком в истории НХЛ, забившим не менее 50 голов в ворота четырех или более клубов.
Он также стал четвертым игроком за последние 44 сезона, которому это удалось. Ранее это сделали Уэйн Гретцки (5 команд), Марио Лемье (4) и Стив Айзерман (4).
На счету Овечкина также по 44 гола в матчах против «Флориды», «Торонто» и «Айлердерс».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости