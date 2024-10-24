Овечкин забросил 855-ю шайбу в НХЛ! До рекорда Гретцки – 39
Почти идеальный старт «Вашингтона».
«Вашингтон» обыграл «Филадельфию» (6:3). Это уже вторая подряд встреча команд: первая состоялась буквально сутки назад. Тогда «Вашингтон» победил со счетом 4:1, а русские звезды особенной результативностью не выделились. Только у Матвея Мичкова там хотя бы случился ассист.
Теперь же все получилось куда ярче. «Вашингтон» уверенно вел 4:0, когда «Филадельфия» вдруг нацелилась на впечатляющий камбэк. Мичков выдал 1+1, но «Флайерс» хватило лишь на три ответные шайбы. В итоге соперника добили Пьер-Люк Дюбуа (первый гол за клуб) и Александр Овечкин (да, в пустые ворота).
Ови сотворил вторую шайбу в регулярке-2024/25. До Уэйна Гретцки ему остается всего 39 голов!
Овечкин забил одному из любимых соперников – его «Вашингтон» идет почти без потерь
У Овечкина к концу игры получилось лишь дважды бросить в створ, но он дождался шанса за минуту до финальной сирены. Шайба в ворота «Флайерс» стала еще и юбилейной для Ови – отличился против этого клуба уже в 50-й раз. Чаще Овечкин забрасывал только одной франшизе, а 50+ голов были всего четырем.
Такое достижение скрывает в себе много уникальных деталей. Например, за последние 44 года до него по 50+ голов стольким клубам забивали лишь трое: Уэйн Гретцки, Марио Лемье, Стив Айзерман.
Для Ови этот матч оказался 1432-м в НХЛ. Тут до рекордов пока далеко (31-е место в истории). В регулярке-2024/25 Овечкин пока выдал 5 (2+3) очков за 6 встреч. Среднее игровое время – 18:27. Это на 46 секунд меньше такого же среднего показателя по предыдущему сезону. Результативности Александра все это никак не мешает.
У «Вашингтона» вообще все смотрится прекрасно. На старте регулярки было поражение от «Нью-Джерси» (3:5), а дальше «Кэпиталс» выдали серию уже из пяти побед. За последние пять лет это лучший старт клуба: столько же очков было в сезоне-2021/22, но тогда «Вашингтон» больше пропускал и меньше побеждал. Впереди ждет выездной матч с «Тампой».
Овечкин – один из лучших игроков «Вашингтона» по результативности, но далеко не главный. Пока в команде выделяются Диллан Строум (3+6) и Коннор Макмайкл (3+5). Защитник Джон Карлсон и нападающий Том Уилсон набрали по 6 очков в стартовых матчах регулярки.
Оказалось, что у «Вашингтона» есть глубина состава. Из часто выходивших на лед хоккеистов без очков остался только нападающий Хендрикс Лапьер. Просто сравните ситуацию в «Вашингтоне» и «Филадельфии, где пока есть всего одна победа в сезоне.
Интересно, что Матвей Мичков (7 очков) играет даже результативнее Овечкина, но он с отрывом идет лучшим бомбардиром команды. Еще у трех игроков «Филадельфии» набралось по 4 очка.
Мичков тоже вошел в историю (пока – в клубную) и неудачно исполнил лакросс
«Флайерс» провалили первую половину матча. Особенно подвел вратарь Иван Федотов, для которого эта игра стала третьей в регулярке-2024/25. Против «Вашингтона» у него набралось 20 сэйвов при 83,33% отраженных. Российский вратарь рискует вскоре оказаться в АХЛ: проиграл все матчи и всегда пропускал минимум по четыре гола.
Ярким пятном у «Филадельфии» был Матвей Мичков. В начале второго периода при игре в большинстве он даже нацелился на лакросс. Зашел на вираж, но в самый неподходящий момент получил по клюшке от Расмуса Сандина – она сломалась. Первый лакросс в НХЛ пока откладывается, хотя это один из любимых приемов Мичкова.
Не зря он тренировал его еще на предсезонке.
Сыграть результативно у Матвея все-таки получилось. При игре в большинстве Мичков ассистировал на Трэвиса Конекны, который завершил комбинацию броском с острого угла. В «Филадельфии» Мичкову сейчас стабильно доверяют место в первой спецбригаде. Такое решение точно не кажется неудачным.
В третьем периоде у «Филадельфии» вновь возникло большинство – и опять Мичков оказался в протоколе. В этот раз обошлось без какого-то особенного креатива: Матвей просто бросил с кистей и удачно попал. Это уже третья шайба нападающего после отъезда в НХЛ.
Партнеры Мичкова рассуждают о чудесах в его исполнении. Защитник Джейми Драйсдейл удивляется: «Возможно, он мог бы забить три гола сегодня вечером. Очень талантливый нападающий». Всего же у Мичкова пока есть 7 (3+4) очков в 7 матчах. И даже такой результат приносит ему место в клубной истории.
Матвей стал пятым новичком «Филадельфии» и первым после Джеймса ван Римсдайка, кто набрал минимум 7 очков в первых 7 играх в НХЛ. В сезоне-2009/10 американец выбил 1+6 на таком же отрезке. Если же брать выборку до 20 лет, то Матвей – четвертый новичок в клубной истории с таким результатом.
В соревновании среди всех новичков НХЛ в регулярке-2024/25 Матвей успешно конкурирует с другими талантами. Он делит первые места в списках бомбардиров и снайперов. Не боится Мичков и отрабатывать в обороне – все чаще мелькают хайлайты с его блоками. Против «Вашингтона» было только желание.
В моменте с пятым голом соперника Мичков вроде бы хотел заблокировать бросок, но шайба прошла точно между его коньков.
За второй матч против «Вашингтона» Матвей набрал полезность «-3», но отыграл 21 минуту. Вполне неплохо для 19-летнего парня, который даже в «Сочи» в среднем играл меньше (17:05). В двух спаренных встречах Матвей провел более 40 минут на льду (44 смены). За это время он набрал 3 очка. Пусть команда и не выигрывает, Мичков постепенно адаптируется.
Прямо сейчас «Вашингтон» и «Филадельфия» будто бы решают разные задачи – как Александр Овечкин и Матвей Мичков.
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Фото: Gettyimages.ru/Scott Taetsch
У Гретцки 56 голов в пустые ворота, у Овечкина стало 58. Далеко позади. Ну конечно. Зачем приправлять пустое хейтерство настолько наглым и откровенным враньем?
1.Горди Хоу («Детройт Ред Уингз», 1687),
2. Патрик Марло («Сан-Хосе Шаркс», 1607),
3.Никлас Лидстрём («Детройт», 1564),
4.Алекс Дельвеккио («Детройт», 1550),
5.Шейн Доун («Виннипег Джетс», «Финикс Койотс», «Аризона Койотс», 1540),
6.Рэй Бурк («Бостон Брюинз», 1518),
7.Стив Айзерман («Детройт», 1514),
8.Майк Модано («Миннесота Норт Старз», «Даллас Старз», 1459)
9.Джонни Буцик («Бостон», 1436)
10. Александр Овечкин («Вашингтон», 1432)
Если будет здоров, то на второе место может подняться......