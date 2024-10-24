Почти идеальный старт «Вашингтона».

«Вашингтон» обыграл «Филадельфию» (6:3). Это уже вторая подряд встреча команд: первая состоялась буквально сутки назад. Тогда «Вашингтон» победил со счетом 4:1, а русские звезды особенной результативностью не выделились. Только у Матвея Мичкова там хотя бы случился ассист.

Теперь же все получилось куда ярче. «Вашингтон» уверенно вел 4:0, когда «Филадельфия» вдруг нацелилась на впечатляющий камбэк. Мичков выдал 1+1, но «Флайерс» хватило лишь на три ответные шайбы. В итоге соперника добили Пьер-Люк Дюбуа (первый гол за клуб) и Александр Овечкин (да, в пустые ворота).

Ови сотворил вторую шайбу в регулярке-2024/25. До Уэйна Гретцки ему остается всего 39 голов!

Овечкин забил одному из любимых соперников – его «Вашингтон» идет почти без потерь

У Овечкина к концу игры получилось лишь дважды бросить в створ, но он дождался шанса за минуту до финальной сирены. Шайба в ворота «Флайерс» стала еще и юбилейной для Ови – отличился против этого клуба уже в 50-й раз. Чаще Овечкин забрасывал только одной франшизе, а 50+ голов были всего четырем.

Такое достижение скрывает в себе много уникальных деталей. Например, за последние 44 года до него по 50+ голов стольким клубам забивали лишь трое: Уэйн Гретцки, Марио Лемье, Стив Айзерман.

Для Ови этот матч оказался 1432-м в НХЛ. Тут до рекордов пока далеко (31-е место в истории). В регулярке-2024/25 Овечкин пока выдал 5 (2+3) очков за 6 встреч. Среднее игровое время – 18:27. Это на 46 секунд меньше такого же среднего показателя по предыдущему сезону. Результативности Александра все это никак не мешает.

У «Вашингтона» вообще все смотрится прекрасно. На старте регулярки было поражение от «Нью-Джерси» (3:5), а дальше «Кэпиталс» выдали серию уже из пяти побед. За последние пять лет это лучший старт клуба: столько же очков было в сезоне-2021/22, но тогда «Вашингтон» больше пропускал и меньше побеждал. Впереди ждет выездной матч с «Тампой».

Овечкин – один из лучших игроков «Вашингтона» по результативности, но далеко не главный. Пока в команде выделяются Диллан Строум (3+6) и Коннор Макмайкл (3+5). Защитник Джон Карлсон и нападающий Том Уилсон набрали по 6 очков в стартовых матчах регулярки.

Оказалось, что у «Вашингтона» есть глубина состава. Из часто выходивших на лед хоккеистов без очков остался только нападающий Хендрикс Лапьер. Просто сравните ситуацию в «Вашингтоне» и «Филадельфии, где пока есть всего одна победа в сезоне.

Интересно, что Матвей Мичков (7 очков) играет даже результативнее Овечкина, но он с отрывом идет лучшим бомбардиром команды. Еще у трех игроков «Филадельфии» набралось по 4 очка.

Мичков тоже вошел в историю (пока – в клубную) и неудачно исполнил лакросс

«Флайерс» провалили первую половину матча. Особенно подвел вратарь Иван Федотов, для которого эта игра стала третьей в регулярке-2024/25. Против «Вашингтона» у него набралось 20 сэйвов при 83,33% отраженных. Российский вратарь рискует вскоре оказаться в АХЛ: проиграл все матчи и всегда пропускал минимум по четыре гола.

Ярким пятном у «Филадельфии» был Матвей Мичков. В начале второго периода при игре в большинстве он даже нацелился на лакросс. Зашел на вираж, но в самый неподходящий момент получил по клюшке от Расмуса Сандина – она сломалась. Первый лакросс в НХЛ пока откладывается, хотя это один из любимых приемов Мичкова.

Не зря он тренировал его еще на предсезонке.

Сыграть результативно у Матвея все-таки получилось. При игре в большинстве Мичков ассистировал на Трэвиса Конекны, который завершил комбинацию броском с острого угла. В «Филадельфии» Мичкову сейчас стабильно доверяют место в первой спецбригаде. Такое решение точно не кажется неудачным.

В третьем периоде у «Филадельфии» вновь возникло большинство – и опять Мичков оказался в протоколе. В этот раз обошлось без какого-то особенного креатива: Матвей просто бросил с кистей и удачно попал. Это уже третья шайба нападающего после отъезда в НХЛ.

Партнеры Мичкова рассуждают о чудесах в его исполнении. Защитник Джейми Драйсдейл удивляется: «Возможно, он мог бы забить три гола сегодня вечером. Очень талантливый нападающий». Всего же у Мичкова пока есть 7 (3+4) очков в 7 матчах. И даже такой результат приносит ему место в клубной истории.

Матвей стал пятым новичком «Филадельфии» и первым после Джеймса ван Римсдайка, кто набрал минимум 7 очков в первых 7 играх в НХЛ. В сезоне-2009/10 американец выбил 1+6 на таком же отрезке. Если же брать выборку до 20 лет, то Матвей – четвертый новичок в клубной истории с таким результатом.

В соревновании среди всех новичков НХЛ в регулярке-2024/25 Матвей успешно конкурирует с другими талантами. Он делит первые места в списках бомбардиров и снайперов. Не боится Мичков и отрабатывать в обороне – все чаще мелькают хайлайты с его блоками. Против «Вашингтона» было только желание.

В моменте с пятым голом соперника Мичков вроде бы хотел заблокировать бросок, но шайба прошла точно между его коньков.

За второй матч против «Вашингтона» Матвей набрал полезность «-3», но отыграл 21 минуту. Вполне неплохо для 19-летнего парня, который даже в «Сочи» в среднем играл меньше (17:05). В двух спаренных встречах Матвей провел более 40 минут на льду (44 смены). За это время он набрал 3 очка. Пусть команда и не выигрывает, Мичков постепенно адаптируется.

Прямо сейчас «Вашингтон» и «Филадельфия» будто бы решают разные задачи – как Александр Овечкин и Матвей Мичков.

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Фото: Gettyimages.ru /Scott Taetsch