Пилипенко о том, звал ли Разин в «Металлург»: «Предложений не поступало. Ходили слухи, но мне еще ничего не говорили»
Кирилл Пилипенко ответил на вопрос о предложениях других клубов КХЛ.
Действующий договор хоккеиста и «Северстали» рассчитан до завершения этого сезона.
Форвард набрал 18 (9+9) очков в 18 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
– Скоро вы станете неограниченно свободным агентом. Есть ли клубы, которые уже выдвигают вам хорошие предложения?
– Я об этом еще даже не задумывался. Сейчас сконцентрирован только на сезоне и игре.
– Андрей Разин еще не звал вас в «Металлург»?
– Никаких конкретных предложений не поступало. Ходили слухи, но ни мне, ни моему агенту, еще ничего не говорили, – сказал Кирилл Пилипенко.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Allhockey.ru
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