Пилипенко о том, звал ли Разин в «Металлург»: «Предложений не поступало. Ходили слухи, но мне еще ничего не говорили»

Кирилл Пилипенко ответил на вопрос о предложениях других клубов КХЛ.

Действующий договор хоккеиста и «Северстали» рассчитан до завершения этого сезона.

Форвард набрал 18 (9+9) очков в 18 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

– Скоро вы станете неограниченно свободным агентом. Есть ли клубы, которые уже выдвигают вам хорошие предложения?

– Я об этом еще даже не задумывался. Сейчас сконцентрирован только на сезоне и игре.

– Андрей Разин еще не звал вас в «Металлург»?

– Никаких конкретных предложений не поступало. Ходили слухи, но ни мне, ни моему агенту, еще ничего не говорили, – сказал Кирилл Пилипенко .