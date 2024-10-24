Овечкин против «Филадельфии»: 2-й гол в сезоне, «плюс 1», 3 броска и 17:24 на льду (5:51 – в большинстве)
Александр Овечкин забил гол в матче против «Филадельфии».
«Вашингтон» одержал победу со счетом 6:3 в игре регулярного чемпионата НХЛ.
Капитан «Кэпиталс» забросил шайбу в пустые ворота соперника в третьем периоде матча – это его 855-й гол в регулярных чемпионатах в лиге.
В нынешнем сезоне это вторая шайба для форварда.
Также в этом матче Александр Овечкин набрал показатель полезности «плюс 1», нанес три броска по воротам, выполнил два силовых приема и провел на льду 17:24 (5:51 – в большинстве).
Овечкин отметился 5 (2+3) баллами в 6 матчах текущего сезона.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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