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  • Кравец о 0:8 от СКА: «Позор, напихали нам полную кадушку. Из 12 форвардов «Куньлуня» хоть один должен был забить. В Петербурге при полных трибунах играть было интереснее»
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Кравец о 0:8 от СКА: «Позор, напихали нам полную кадушку. Из 12 форвардов «Куньлуня» хоть один должен был забить. В Петербурге при полных трибунах играть было интереснее»

Михайил Кравец высказался о поражении «Куньлуня» от СКА (0:8).

В сентябре китайский клуб на выезде обыграл команду тренера Романа Ротенберга (5:4) в мачте Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Особо сказать нечего после такого счета и после такой игры. Напихали нам полную кадушку, конечно. Позорное поражение, к сожалению. Ни впереди, ни сзади не помогли вратарю.

По многим моментам уступили. Хотя где‑то создавали моменты, но голов по‑прежнему нет. Плохая игра с нашей стороны. Нужны какие‑то изменения, надо думать над этим.

– То, что вы не забили ничего – вратарь СКА так хорошо сыграл или хоккеисты не настроились?

– Я не думаю, что не настроились. Вратарь соперника действительно сыграл хорошо. Но из 12 нападающих хоть один человек должен забить гол. 

– Есть ли прогресс у Семена Синяткина? Его игровое время растет.

– Сегодня у него больше положительных действий. Он дважды заработал удаления. Лично по нему – думаю, что он выполнил свою работу.

– А чего не хватило вашим игрокам для реализации?

– Обидно, что не забиваем. Не хватило этого мастерства. Нужно вложить сердце, чтобы забить гол.

– «Куньлунь» победил СКА в Санкт‑Петербурге. Может, ваших игроков мотивируют полные трибуны?

– Конечно, при полных трибунах играть гораздо интереснее. Но в Санкт‑Петербурге мы не сделали такого большого количества ошибок. А сегодня мы допустили очень много потерь, которые закончились голами.

– О чем вы говорили с игроками в раздевалке после матча? Вас услышали?

– Такие поражения неприятны. Но думаю, что это и хороший урок для всех, чтобы понимать – нужно всегда играть в полную силу. Нельзя расслабляться, надо правильно делать действия на площадке, правильно работать на тренировке.

Я думаю, в их сознание наконец‑то должно прийти, что свою работу нужно делать каждый день, – сказал главный тренер «Куньлуня».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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