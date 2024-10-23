Разбираемся в проблемах.

В 18 матчах со старта сезона-2024/25 ЦСКА заработал 21 очко при семи победах. Прямо сейчас ЦСКА находится на шестом месте Запада – на нем же команда завершила прошлую регулярку. Предыдущий год оказался для ЦСКА провальным, учитывая вылет от «Локомотива» (1-4) в первом раунде плей-офф.

В клубе сделали выводы и серьезно обновили команду. Правда, пока изменения никак не помогают – ЦСКА повторяет прошлогодний результат и в деталях. Там за те же стартовые 18 матчей набралось 19 очков. Статистика и отдельные показатели по началу двух регулярок во многом совпадают.

Этот текст выходит 23 октября – в день матча ЦСКА и «Амура».

Глобально новая игра никак не изменит общие тенденции. Что же у ЦСКА пошло не так?

Проблемы ЦСКА: не работает атака, ноль побед в овертаймах, треть пропущенных шайб – от синей линии

Последней каплей стало поражение «Сочи» (3:4 Б) – ЦСКА проиграл этому сопернику впервые за восемь лет. К тому же этот проигрыш стал четвертым подряд, а совсем недавно случились провалы с «Металлургом» (0:7) и «Трактором» (0:4).

Главный тренер Илья Воробьев объясняет: «Не хватило сыгранности, опыта новичков, много чего. У нас много ребят, если бы все пошло сразу – было бы здорово. Мы выдавливаем, выжимаем из себя. Многие вещи даются сложно».

Игру ЦСКА действительно нельзя назвать совсем ужасной. Яркие отрезки, вроде разгромной победы над «Сибирью» (8:2) и волевых игр с московским «Динамо» (3:1 и 4:3 Б), дают какую-то надежду. Вот только никакой стабильности у ЦСКА нет, а проблемы все больше вызывают беспокойство.

Вот основные из них:

● Поражения от системных соперников. Перед сезоном Воробьев обещал, что команда серьезно поменяет тактику и покажет яркий атакующий хоккей. По статистике ЦСКА и правда хорошо играет в атаке. Прямо сейчас клуб идет седьмым по количеству заброшенных шайб (54).

При этом ЦСКА проиграл «Северстали» (2:4), «Трактору» (0:4), «Металлургу» (0:7), СКА (4:5 ОТ) и дважды «Спартаку» (2:4, 2:3 ОТ). Это такие же атакующие команды, которые близки к ЦСКА по заброшенным шайбам. Кажется, атакующая система ЦСКА не совсем идеальна.

● ЦСКА слишком часто пропускает первым. Так происходило в половине матчей – только в трех случаях отыгрывался побеждал. Еще дважды команда сама теряла преимущество в 2+ шайбы по ходу игры. Играть первым номером у ЦСКА получается довольно редко и чаще с более слабыми соперниками.

● Не выиграли ни одного овертайма. Восемь раз в этом сезоне ЦСКА оказывался в овертайме. Ни в одном из них не было побед. Максимум с команда трижды дотягивала до буллитов, где победила один раз – с «Динамо» (4:3 бул). Последние четыре игры ЦСКА постоянно доходил до дополнительного времени и ни разу не взял там дополнительное очко.

В овертаймах ЦСКА проигрывал даже «Адмиралу» (2:3 ОТ) и минскому «Динамо» (4:3 ОТ) – командам с совсем другими целями на сезон.

Предыдущий тренер Сергей Федоров считал преимуществом в овертайме фишку со снятием вратаря: за три сезона было 20 попыток, и 10 из них оказались успешными. С этого сезоне КХЛ поменяла регламент – теперь лига не начисляет баллов команде, которая сняла в овертайме вратаря и пропустила в пустые ворота. Это сильно повлияло на позицию ЦСКА: Воробьев признается, что снимать вратаря не хочет из-за большого риска.

● Пропускают с дальних дистанций. Больше всего настораживает не сколько, а как ЦСКА пропускает. Треть голов прилетела с синей линии. Причем большая часть из них – в равных составах.

● Мало креативности в атаке. ЦСКА показывает хорошие скорости и отличную реализацию (10,5%, 4-е место). Хотя вот по количеству бросков (515) команда явно отстает – 15-е место. Соперники нередко останавливают ЦСКА в средней зоне или перехватывают шайбу уже при начале атаки. Все это говорит о том, что команде явно не хватает креатива в розыгрышах.

Ветераны клуба не справляются с ролью лидеров – по-настоящему радуют только Абрамов и его звено

Прошлогодний состав ЦСКА был значимым для команды – многие хоккеисты становились обладателями Кубка Гагарина с клубом все три раза. Но КХЛ серьезно меняется, делает ставку на молодых и не держится за игроков с кубковым опытом. В ЦСКА это поняли и омолодили состав – теперь средний возраст составил 25,4.

В этой ситуации клуб не прогадал. Бывшие лидеры команды сейчас мало чем удивляют в новых командах. Один из ведущих бомбардиров Михаил Григоренко за 18 игр в СКА набрал 12 очков (помог хет-трик с «Витязем»). А яркий защитник Даррен Дитц растерял результативность в атаке – за «Авангард» он заработал только 4 балла.

Заменой ушедшим лидерам планировались так называемые старички ЦСКА, которые в команде провели не первый сезон. Среди них – Владислав Каменев, Константин Окулов, Максим Мамин, Виталий Абрамов и Павел Карнаухов.

Удивила только тройка Полтапова, Соркина и Абрамова. На них меньше всего рассчитывали во многом из-за молодого возраста Полтапова (21 год). Но в итоге именно они образовали тройку лучших бомбардиров команды, а еще недавно – топ лучших по очкам в лиге. На троих они забили 23 шайбы и набрали 48 баллов.

Благодаря этой тройке, ЦСКА также удерживает одну из лидирующих позиций по игре в спецбригадах. Из 15 голов в большинстве (26,8%, 3 место) семь организовало звено Соркина. Два гола в меньшинстве принадлежат Полтапову. В целом по статистике удержания меньшинства ЦСКА расположился на 11 месте (81%).

К остальным старичкам ЦСКА возникают вопросы. Самые высокооплачиваемые Каменев и Окулов (75 млн рублей) набрали по 8 очков. Константин после 18 игр вовсе стал худшим в команде по показателю полезности (-8).

Мамина также высоко оценили перед сезоном и дали зарплату в 70 млн рублей. Но на нее он совсем не играет – две передачи и -4 в показатели полезности. На последние три игры Мамина вовсе исключили из заявки.

Вернувшиеся россияне пока не заиграли, а в защите подводят даже бывшие лидеры

До сих пор сложно оценить потенциал новичков ЦСКА. Клуб рассчитывал на быстрый прогресс вернувшихся из НХЛ и АХЛ россиян, но их игра оставляет желать лучшего. ЦСКА расчитывал на Дениса Гурьянова и Егора Афанасьева, но они на двоих набрали всего 7 очков.

Самый яркий из новичков – Руслан Исхаков. На его счету 9 (6+3) баллов и 2 победные шайбы. В прогресс Исхакова верится больше всего за счет его нестандартного мышления на льду и креатива в розыгрыше.

После неоднозначного старта игра наладилась у Ивана Дроздова. ЦСКА особенно ждал бывшего лидера «Салавата» и рассчитывал на него. Первые пять матчей Дроздов совсем не набирал очков, но после игры с «Северсталью» (2:4) начал прогрессировать. Сейчас он стал пятым бомбардиром в команде и набрал 10 (4+6) очков.

К линии защиты также возникает много вопросов. ЦСКА – третий по количеству пропущенных шайб (57). Хуже дела обстоят только у «Куньлуня» и «Барыса». Недавно ЦСКА разгромно проиграл «Металлургу» (0:7) и «Трактору» (0:4), где команду еще и не выручила атака. В среднем за матч ЦСКА пропускает 3,2 шайбы.

Совсем плохо дела обстоят у Владислава Провольнева. Это худший среди защитников по показателю полезности (-7), а еще он совсем мало блокирует броски (13). Для сравнения – у новичка Никиты Седова уже набралось 25 блоков. Хотя он провел на две игры меньше, чем Провольнев.

Не выручает Кристиан Ярош, которого ЦСКА возвращал в это межсезонье из «Северстали». По нему это оправдывается повреждением, из-за которого он пропустил сентябрь и до сих пор еще не влился в игру. Но в то же время он идет следом после Провольнева по полезности (-3).

Проблема с вратарями вновь открыта: Просветов так и не вышел на ожидаемый уровень, а Гамзину не хватает опыта

Вратарский вопрос сопровождает ЦСКА уже несколько сезонов. Этим летом на роль первого номера пригласили Ивана Просветова, но в нем уже разочаровались. После поражения «Трактору» Просветова отправили на короткий отдых, а еще две игры после этого заявляли запасным.

Со СКА (4:5 ОТ) отдых Просветова прервался – вышел на замену вместо молодого Гамзина. Тот к тому моменту пропустил три шайбы с 10 бросков. Просветов справился лучше – в основное время ему забили только раз. Но вот в овертайме он уже не выручил.

Сейчас на счету Просветова 90,4% отраженных бросков в среднем и 7 поражений за 11 матчей. Уже появились слухи об обмене вратаря, но пока в Просветова верят в ЦСКА. Все-таки не он один виноват в спаде команды, а найти адекватную замену по ходу сезона практически нереально.

Тут больше возникает вопрос к руководству, которое довольно самонадеянно верило в Просветова. Времени на адаптацию в КХЛ у него было совсем мало. О его нестабильности за океаном также знали, но никак не задумались о надежной замене.

21-лений Гамзин по-прежнему не набрал нужного опыта в КХЛ. Его статистика немногим лучше, чем у Просветова – 3 победы в 9 играх и 90,9% ОБ. Он также оформил два сухаря против «Амура» (3:0) и «Салавата» (2:0), но с более сильными соперниками пока играет нестабильно.

Воробьев и его помощники не справляются – руководство клуба уже провело серьезный разговор

Все проблемы ЦСКА упираются в кандидатуру Ильи Воробьева и его возможности. Новый тренер изначально с трудом воспринимался, как успешный кризис-менеджер. Его старт в команде до сих пор оставляет вопрос открытым.

Бывшие лидеры команды при Воробьеве не только не прогрессируют, но и сдают позиции. Если брать провал новичков, то тренер ссылается на то, что еще не прошли адаптацию в КХЛ. Но тот же Дроздов, который не первый сезон играет в лиге и был лучшим в «Салавате», сейчас далек от прежнего результата.

Уже появились слухи об отставке Воробьева, но пока руководство клуба их не подтверждает. При этом в клубе довольно остро реагируют на спад команды. После разгрома от «Металлурга» руководство проводило серьезную беседу с командой в раздевалке, а сам Воробьев задержался на пресс-конференцию на полтора часа.

В дополнение к этому в ЦСКА совсем не задумались о том, что Воробьев всегда работал с сильными партнерами. В новом клубе его помощники не вызывают уверенности. Александр Попов только второй год проводит в роли ассистента, а тренер по защитникам Алексей Трощинский до этого вообще работал скаутом. Больше всех опыта у Юрия Бабенко, но его работа вызывала вопросы еще в «Ак Барсе».

Пока главным плюсом Воробьева в ЦСКА является его открытость к экспериментам. Главный тренер продолжает искать оптимальное сочетание игроков и пробует разные варианты. Например, тренер значительно перетасовал звенья перед первой игрой с «Динамо» (3:1) и тогда это принесло результат – в большинстве случаев отличились новички.

Как говорит сам Воробьев, сейчас ЦСКА больше работает, чем играет. А когда же начнут играть?

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Фото: РИА Новости /Владимир Астапкович, Владимир Федоренко, Григорий Сысоев