Равиль Якубов может сменить Воробьева в ЦСКА («ВсеПроСпорт»)

Равиль Якубов может возглавить ЦСКА.

54-летний специалист может пост главного тренера московского клуба в случае отставки Ильи Воробьев , сообщает «ВсеПроСпорт».

Якубов ранее на протяжении шести сезонов работал ассистентом в тренерском штабе ЦСКА.

В нынешнем сезоне ЦСКА находится на шестой позиции в турнирной таблице Западной конференции, набрав 21 балл в 18 матчах.