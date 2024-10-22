Равиль Якубов может сменить Воробьева в ЦСКА («ВсеПроСпорт»)
Равиль Якубов может возглавить ЦСКА.
54-летний специалист может пост главного тренера московского клуба в случае отставки Ильи Воробьев, сообщает «ВсеПроСпорт».
Якубов ранее на протяжении шести сезонов работал ассистентом в тренерском штабе ЦСКА.
В нынешнем сезоне ЦСКА находится на шестой позиции в турнирной таблице Западной конференции, набрав 21 балл в 18 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
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