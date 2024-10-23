«Барыс» ошибочно поздравил Бурдасова с 1-й шайбой за клуб. Это 3-й гол форварда
«Барыс» ошибочно поздравил Антона Бурдасова с первой шайбой за клуб.
«Поздравляем Антона Бурдасова с первой заброшенной шайбой за «Барыс», – говорится в сообщении клуба.
Нападающий отметился голом в матче против «Сибири». Это его третья шайба в составе «Барыса».
Отметим, что позднее клуб изменил подпись к видео с голом игрока.
Никита Щитов: «В «Барысе» полный бардак, раз назначили третьего тренера за сезон. Там работают непрофессионалы, которые далеки от хоккея»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Барыса»
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