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«Сибирь» проиграла 3-й матч подряд – 1:3 «Барысу». Дальше – выезд к СКА

«Сибирь» проиграла 3 матча кряду в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Вадима Епанчинцева уступила «Барысу» со счетом 1:3. 

Это третье подряд поражение «Сибири» в регулярном чемпионате КХЛ

Клуб из Новосибирска занимает 4-е место в таблице Восточной конференции, набрав 19 очков в 18 матчах. 

28 октября «Сибирь» на домашней арене сыграет против СКА. 

«Барыс» выиграл во втором подряд матче, казахстанский клуб по-прежнему идет последним на Востоке с 11 очками в 19 играх. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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