«Сибирь» проиграла 3-й матч подряд – 1:3 «Барысу». Дальше – выезд к СКА

«Сибирь» проиграла 3 матча кряду в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Вадима Епанчинцева уступила «Барысу » со счетом 1:3.

Это третье подряд поражение «Сибири » в регулярном чемпионате КХЛ .

Клуб из Новосибирска занимает 4-е место в таблице Восточной конференции, набрав 19 очков в 18 матчах.

28 октября «Сибирь» на домашней арене сыграет против СКА.

«Барыс» выиграл во втором подряд матче, казахстанский клуб по-прежнему идет последним на Востоке с 11 очками в 19 играх.