«Сибирь» проиграла 3-й матч подряд – 1:3 «Барысу». Дальше – выезд к СКА
«Сибирь» проиграла 3 матча кряду в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Вадима Епанчинцева уступила «Барысу» со счетом 1:3.
Это третье подряд поражение «Сибири» в регулярном чемпионате КХЛ.
Клуб из Новосибирска занимает 4-е место в таблице Восточной конференции, набрав 19 очков в 18 матчах.
28 октября «Сибирь» на домашней арене сыграет против СКА.
«Барыс» выиграл во втором подряд матче, казахстанский клуб по-прежнему идет последним на Востоке с 11 очками в 19 играх.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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