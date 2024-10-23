Епанчинцев об 1:3 с «Барысом»: «Не скажу, что «Сибирь» перегорела. Моменты были, не хватило реализации, агрессии»
Вадим Епанчинцев высказался о поражении «Сибири» от «Барыса» (1:3).
Новосибирский клуб проиграл в матче Фонбет Чемпионата КХЛ, пропустив 2 шайбы в конце третьего периода.
– Я бы не сказал, что команда перегорела. Не хватило реализации, было моментов предостаточно. Здорово сыграл вратарь «Барыса» Бояркин.
В первом периоде мы создавали много моментов, броски были, но вратарь все их видел. Не было агрессии перед воротами соперника с нашей стороны.
– Не сыграли ли свою роль ошибки, потери в своей зоне, особенно в третьем периоде?
– Потеря – гол. Такие моменты бывают. Соперник этим воспользовался. Шайба не вышла из зоны, передача, гол Бурдасова. Такие моменты надо исключать, особенно в таких матчах, где они идут до гола, – сказал главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости