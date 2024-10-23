Епанчинцев об 1:3 с «Барысом»: «Не скажу, что «Сибирь» перегорела. Моменты были, не хватило реализации, агрессии»

Вадим Епанчинцев высказался о поражении «Сибири» от «Барыса» (1:3).

Новосибирский клуб проиграл в матче Фонбет Чемпионата КХЛ, пропустив 2 шайбы в конце третьего периода.

– Я бы не сказал, что команда перегорела. Не хватило реализации, было моментов предостаточно. Здорово сыграл вратарь «Барыса » Бояркин .

В первом периоде мы создавали много моментов, броски были, но вратарь все их видел. Не было агрессии перед воротами соперника с нашей стороны.

– Не сыграли ли свою роль ошибки, потери в своей зоне, особенно в третьем периоде?

– Потеря – гол. Такие моменты бывают. Соперник этим воспользовался. Шайба не вышла из зоны, передача, гол Бурдасова . Такие моменты надо исключать, особенно в таких матчах, где они идут до гола, – сказал главный тренер «Сибири » Вадим Епанчинцев .