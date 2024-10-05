Заварухин о 0:4 от «Сибири»: «Это двойка. Отвратительно сыграли, проиграли борьбу. Завтра изучим матч, укажем ребятам на ошибки»

Николай Заварухин высказался после матча против «Сибири» (0:4).

– Понимали, что «Сибирь » будет играть на контратаках, они с хорошей обороной. В Омске в прошлой игре нарвались на контратаки и проиграли матч в первом периоде. Сегодня контратаки решили исход матча, дальше «Сибирь» закрылась.

Были броски, но не оттуда, откуда нужно. Так что есть вопросы по голам.

– Какую оценку поставили бы за игру?

– Если проигрываешь, то это двойка. Отвратительно сыграли, не имеет команда права так играть перед болельщиками.

Проиграли борьбу, особенно в первом периоде, который решил исход матча. Завтра изучим матч, укажем ребятам на ошибки, – сказал главный тренер «Автомобилиста » Николай Заварухин .