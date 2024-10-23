У «Динамо» 4-я победа в 5 последних матчах. Команда Кудашова идет 6-й на Западе
«Динамо» одержало 4-ю победу в 5 последних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Алексея Кудашова обыграла «Автомобилист» со счетом 2:1.
Это 4-я победа московского «Динамо» в 5 последних матчах регулярного чемпионата.
Бело-голубые занимают 6-е место в таблице Западной конференции, набрав 22 очка в 19 играх.
У «Автомобилиста» 2-е поражение в трех последних матчах. Команда тренера Николая Заварухина идет второй на Востоке, набрав 22 очка в 18 играх.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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