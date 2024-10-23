У «Динамо» 4-я победа в 5 последних матчах. Команда Кудашова идет 6-й на Западе

«Динамо» одержало 4-ю победу в 5 последних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Алексея Кудашова обыграла «Автомобилист» со счетом 2:1.

Это 4-я победа московского «Динамо » в 5 последних матчах регулярного чемпионата.

Бело-голубые занимают 6-е место в таблице Западной конференции, набрав 22 очка в 19 играх.

У «Автомобилиста » 2-е поражение в трех последних матчах. Команда тренера Николая Заварухина идет второй на Востоке, набрав 22 очка в 18 играх.