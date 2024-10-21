«Локомотив» выиграл 10 из 12 последних матчей. Команда Никитина идет первой на Западе
«Локомотив» одержал 3-ю подряд победу в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Игоря Никитина обыграла московское «Динамо» по буллитам (4:3 Б).
Это третья подряд победа «Локомотива» в регулярном чемпионате и 10-я в 12 последних матчах текущего сезона.
Ярославский клуб занимает 1-е место в таблице Западной конференции, набрав 32 балла в 19 играх.
Московское «Динамо» под руководством Алексея Кудашова идет 7-м на Западе, набрав 20 очков в 18 матчах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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