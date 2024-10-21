«Локомотив» выиграл 10 из 12 последних матчей. Команда Никитина идет первой на Западе

«Локомотив» одержал 3-ю подряд победу в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Игоря Никитина обыграла московское «Динамо» по буллитам (4:3 Б).

Это третья подряд победа «Локомотива » в регулярном чемпионате и 10-я в 12 последних матчах текущего сезона.

Ярославский клуб занимает 1-е место в таблице Западной конференции, набрав 32 балла в 19 играх.

Московское «Динамо » под руководством Алексея Кудашова идет 7-м на Западе, набрав 20 очков в 18 матчах.