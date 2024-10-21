Быков о Кузнецове: «СКА сделал отличный PR-ход. Перспективная команда с талантливой молодежью – Евгений может передать опыт»

Вячеслав Быков высказался относительно игры Евгения Кузнецова в СКА.

– Что думаете о трансфере еще одного вашего земляка, Евгения Кузнецова? Правильный он сделал выбор в пользу возвращения из НХЛ?

– Это уже решение самого Евгения. Каждый человек выбирает то, что ему подходит на данный момент. Где комфортно ему и его семье. Тот хоккей, в который он хотел бы играть и получать удовольствие от этого.

Да, это своего рода бизнес, ты зарабатываешь деньги. Но то, что ты получаешь удовольствие и тем более живешь в своей стране, тоже важно. СКА для него – это вызов.

Потому что это молодая перспективная команда с талантливой молодежью. И выбор на Евгения пал не просто так.

Он опытный человек и может передать молодежи опыт игры в России и за океаном. Команда СКА сделала отличный PR-ход.

Но PR-ход осознанный и рассчитанный на то, что он даст положительный потенциал и движение вперед всего клуба, – сказал бывший главный тренер СКА Вячеслав Быков.