Быков о Кузнецове: «СКА сделал отличный PR-ход. Перспективная команда с талантливой молодежью – Евгений может передать опыт»
– Что думаете о трансфере еще одного вашего земляка, Евгения Кузнецова? Правильный он сделал выбор в пользу возвращения из НХЛ?
– Это уже решение самого Евгения. Каждый человек выбирает то, что ему подходит на данный момент. Где комфортно ему и его семье. Тот хоккей, в который он хотел бы играть и получать удовольствие от этого.
Да, это своего рода бизнес, ты зарабатываешь деньги. Но то, что ты получаешь удовольствие и тем более живешь в своей стране, тоже важно. СКА для него – это вызов.
Потому что это молодая перспективная команда с талантливой молодежью. И выбор на Евгения пал не просто так.
Он опытный человек и может передать молодежи опыт игры в России и за океаном. Команда СКА сделала отличный PR-ход.
Но PR-ход осознанный и рассчитанный на то, что он даст положительный потенциал и движение вперед всего клуба, – сказал бывший главный тренер СКА Вячеслав Быков.
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