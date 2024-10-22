Фетисов о гражданстве РФ Пакетта: «Надеюсь, будет здесь жить и строить семейные планы. Никакого лимита в КХЛ делать не надо»
Вячеслав Фетисов высказался о получении Седриком Пакеттом паспорта России.
«Я хорошо на это смотрю. Чего в этом плохого? Я не вижу. Моя позиция всегда заключалась в том, что никакого лимита в лиге делать не надо.
Клубы сами разберутся, сколько им надо иностранцев. Но ничего плохого нет. Парень получил российский паспорт.
Надеюсь, будет здесь жить и строить семейные планы», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Канадец из «Динамо» получил российское гражданство. Опять читерство из-за лимита?
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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