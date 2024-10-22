Ротенберг поздравил Квартальнова с 900-м матчем в КХЛ: «Хоккеисты прогрессируют быстрее через противостояние с командами таких тренеров. Желаю успехов в нашей непростой работе»
Дмитрий Квартальнов, возглавляющий минское «Динамо», стал первым тренером в истории лиги, который провел 900 матчей.
«Поздравляю Дмитрия Квартальнова с фантастическим юбилеем – 900 матчей в КХЛ!
На данный момент Дмитрий Вячеславович – самый опытный тренер в нашей лиге. Он ставит своим командам основательный и сбалансированный хоккей. Играть против него всегда непросто и очень интересно.
Мы достаточно часто пересекались в плей-офф, и могу сказать честно, что каждая такая серия заставляла прикладывать максимальные усилия ради достижения результата.
Через противостояние с командами таких тренеров наши хоккеисты прогрессируют быстрее всего.
От всей души желаю Дмитрию Вячеславовичу успехов в нашей непростой работе – тысячный матч уже на за горами!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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