Ротенберг поздравил Квартальнова с 900-м матчем в КХЛ: «Хоккеисты прогрессируют быстрее через противостояние с командами таких тренеров. Желаю успехов в нашей непростой работе»

Роман Ротенберг поздравил Дмитрия Квартальнова с 900-м матчем в КХЛ.

Дмитрий Квартальнов, возглавляющий минское «Динамо», стал первым тренером в истории лиги, который провел 900 матчей.

«Поздравляю Дмитрия Квартальнова с фантастическим юбилеем – 900 матчей в КХЛ !

На данный момент Дмитрий Вячеславович – самый опытный тренер в нашей лиге. Он ставит своим командам основательный и сбалансированный хоккей. Играть против него всегда непросто и очень интересно.

Мы достаточно часто пересекались в плей-офф, и могу сказать честно, что каждая такая серия заставляла прикладывать максимальные усилия ради достижения результата.

Через противостояние с командами таких тренеров наши хоккеисты прогрессируют быстрее всего.

От всей души желаю Дмитрию Вячеславовичу успехов в нашей непростой работе – тысячный матч уже на за горами!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг .

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